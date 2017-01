Boeckx over komst Ruben: "Concurrentie maakt me niet scherper"

Niels Vleminckx

25/01/17 - 05u00

Boeckx in gesprek met Deschacht. © photo news.

Frank Boeckx die spreekt, het is altijd plezant. Zelfs als het over zijn ene concurrent gaat die vertrokken is (Roef) en een nieuwe die gekomen is (Ruben): er mag al eens gelachen worden. Of hij met het jeugdproduct van Barcelona zal spreken over diens ex-ploegmaats Iniesta en Messi, bijvoorbeeld? Boeckx, kurkdroog: "Ik denk het niet. Ik ben fan van Real Madrid." Over Roef: "Ik zal hem eens een sms'je sturen. Davy is geen grote prater."