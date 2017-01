Over (buitenspel)goal zal nog lang gepalaverd worden, maar Essevee wel weer minstens 1 dag mee op kop

Door: Glenn Bogaert

24/01/17 - 22u20

Een doelpunt met een serieus buitenspelgeurtje en in het ultieme slot nog ontsnapt aan een penalty. Om maar te zeggen: Zulte Waregem is vanavond tegen rode lantaarn Moeskroen door het oog van de naald gekropen. Nummer twee in de Jupiler Pro League Essevee bakte er voor eigen publiek en in een dikke mist weinig van, maar hield de drie punten wel in het Regenboogstadion. En zo staat het weer voor minstens één dag naast Club Brugge te blinken. Het sprookje blijft maar duren voor de seizoensrevelatie, maar het had anders kunnen aflopen.

[GOAL] Nog altijd veel mist in Waregem, maar ook een doelpunt. Herken jij wie de 1-0 heeft gescoord? #zwamoe pic.twitter.com/1TlfD05jTx — Stadion (@VTMStadion) Tue Jan 24 00:00:00 MET 2017

Midweekvoetbal, love it or hate it. Al moeten we zeggen dat we de haters vanavond geen ongelijk konden geven. Niet alleen was er die storende mist die ervoor zorgde dat je nauwelijks zag wat er zich op het veld afspeelde, ook kwalitatief maakten Zulte Waregem en Moeskroen er geen spektakelstuk van. Letterlijk en figuurlijk niks te zien, zeg maar. Scheidsrechter Jan Boterberg had in die eerste 45 minuten misschien al spijt dat hij het licht op groen had gezet voor deze pot.



Eén dikke (cadeau)kans

De thuisploeg mét nieuwkomer Yoan Severin en Sander Coopman in de basis maakte amper iets klaar. De enige grote kans voor Mbaye Leye kwam er niet toevallig na een dramatische terugspeelbal van Dimitri Mohamed. De Senegalese aanvoerder lepelde de wenkende kans over de kooi van Delac. 'Les Hurlus' van hun kant dreigden een paar keer via Mohamed, Peyre en Matulevicius. De rode lantaarn zowaar gevaarlijker dan de nummer twee in de stand. Voetbal is soms en raar beestje.



Moeskroen voelt zich bestolen

Dury moet een ferme donderspeech afgestoken hebben want de thuisploeg kwam met meer vuur uit de kleedkamer. En dat loonde al meteen: Leye tikte al snel de 1-0 voorbij Delac, maar stond duidelijk buitenspel. De hamvraag was echter wie de bal als laatste geraakt had voor die in de voeten van de kapitein viel, was het Coopman of Peyre? Rednic en zijn bank in alle staten, zo'n doelpunt slik je liever niet.



Kelk tot op de bodem ledigen

Zulte Waregem schakelde na die dubieuze goal over naar zakelijk controlevoetbal en Moeskroen was te onmondig om Bossut te bestoken. Pas in de ultieme slotfase zaten we weer op het puntje van onze stoel toen Hamalainen de bal met de arm beroerde. Penalty? Ref Boterberg gaf geen krimp, bij Moeskroen voelden ze zich andermaal bestolen. Essevee met drie punten aan de haal, maar in Henegouwen voelen ze zich bekocht.