Door: Mathieu Goedefroy

22/01/17 - 17u22

video

Met een heerlijke vrije trap had hij tegen Standard nog voor 0-2 gezorgd, 45 minuten later liep Ruud Vormer onze videoman tegen het lijf in de catacomben van Sclessin. Wat wij vooral wilden weten van de Nederlander: ziet hij zichzelf als favoriet voor de Gouden Schoen? En wat met zijn collega Izquierdo, die ook tot de topfavorieten gerekend wordt? "Nou, we praten in de vestiaire best vaak over die Schoen."