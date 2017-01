Wie scoorde eerste Gouden Goal van 2017?

Door: redactie

22/01/17 - 23u00

video Op het Gala van de Gouden Schoen (op 8 februari) wordt ook de Gouden Goal van het Jaar figuur in de bloemetjes gezet. Je kan hier nog altijd stemmen voor jouw allermooiste pareltje van 2016. Ondertussen dient de eerste Gouden Goal van 2017 zich al aan, die van de 22ste speeldag dus. Bij de genomineerden: Milicevic (AA Gent), Arslanagic (Moeskroen), Vormer (Club Brugge), Stanciu (Anderlecht) en Rommens (Westerlo). Herbekijk dankzij onze samenwerking met VTM Stadion de vijf genomineerde goals in bovenstaande video en stem voor woensdag 12u op jouw favoriete goal.

De vijf genomineerde goals:

Milicevic, de 1-0 in AA Gent-Charleroi:

Een schoonheid van een doelpunt, vooral in de voorbereiding. Dejaegere legde vakkundig terug op de vrijstaande Kalu. De nieuwkomer bij de Buffalo's zette perfect voor en Milicevic knikte vallend binnen.



Arslanagic, de 2-1 in Moeskroen-Lokeren:

Moeskroen was al héél lang op zoek naar een deugddoende overwinning en die kwam er nu eindelijk na een ultieme (en vaardige) kopbalgoal van nieuwkomer Arslanagic.



Vormer, de 0-2 in Standard-Club Brugge:

Ruud Vormer beschikt over een uitstekende traptechniek en dat bewees hij nog eens met een heerlijke vrije trap op het veld van Standard.



Stanciu, de 2-0 in Anderlecht-STVV:

Stanciu tekende voor hét moment van de match in Anderlecht-STVV: klaarleggen achter het steunbeen en dan heerlijk uithalen met rechts in de verste hoek.



Rommens, de 0-1 in KV Mechelen-Westerlo:

Westerlo verraste met de openingstreffer tijdens KV Mechelen vs Westerlo. Rommens rondde een knappe aanval af met een al even knap schot in het dak van het doel.