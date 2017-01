Flamboyante Teddy pakt jennende Esseveefans terug: "Voelt niet goed dat hun sterspeler nu bij Kortrijk zit"

Door: Glenn Bogaert

Een terugkeer in stijl van Teddy Chevalier. De Franse aanvaller, mét een moeilijk te lezen handleiding, trok gisteren voor het eerst weer het shirt van KV Kortrijk aan in onze Jupiler Pro League en scoorde meteen. Dat zijn 'Kerels' desondanks de altijd beladen derby tegen Zulte Waregem verloren, vond hij dan ook doodjammer. De 29-jarige Chevalier heeft een verleden bij Essevee en werd stevig op de korrel genomen door zijn ex-fans. Maar Teddy slaat terug, en hoe!

"We hebben karakter getoond vandaag. We zijn twee keer terug kunnen komen. Nadien, laat ons eerlijk zijn, zijn we benadeeld door de scheidsrechter. De strafschop, ik zou de herhaling moeten bekijken, maar ik denk niet dat het strafschop was. Die speler kan sowieso niet scoren want hij staat op de doellijn. Ik denk dus dat de arbitrage de wedstrijd fel beïnvloed heeft", klonk het na afloop bij VTM Stadion.



Gescheiden koppel

Dat de meegereisde supporters van Zulte Waregem hem niet bepaald vriendelijk bejegenden, liet Chevalier niet helemaal koud: "Ja, ik heb zin om te zeggen... Als je een koppel vormt met een vrouw en je verlaat haar. En nadien is die vrouw bij een andere man, dan voelt dat niet goed. De supporters van Zulte Waregem, dat is net hetzelfde. Ik zat bij hen en ik ben er vertrokken. Ik ben nu bij Kortrijk, en die derby... Dus nu voelt dat niet goed bij hen want de ster speelt er niet meer, die zit nu hier. Ik heb ze geen enkele keer de naam van een van hun spelers horen roepen, ze riepen alleen mijn naam. Het is nu zo ,dat is het leven, je moet het hen niet kwalijk nemen." Op onderstaande foto's is te zien hoe Chevalier na de 1-1 naar de fans van Essevee liep om hen lik op stuk te geven. De Franse spits werd zonder verpinken getrakteerd op middenvingers en bekertjes bier.