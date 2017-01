Moeskroen buigt achterstand helemaal om in pakt in extremis drie gouden punten

© photo news.

Moeskroen heeft drie broodnodige punten gepakt in de degradatiestrijd. Tegen Lokeren zat het venijn in de staart. Nieuwkomer Arslanagic schonk de Henegouwers diep in de extra tijd de zege (2-1).

Geen Trezeguet bij Moeskroen. De Anderlechthuurling is momenteel actief op de Africa Cup en dus moet Mircea Rednic het stellen zonder zijn smaakmaker. En de afwezigheid van de Egyptenaar liet zich gevoelen vandaag. Niet dat Lokeren zo sterk voetbalde op Le Canonnier, maar de Waaslanders kwamen wel nooit in de problemen in de eerste helft. Iets voor het halfuur klommen de bezoekers verdiend op voorsprong. Ninaj nam een hoekschop in één tijd op de slof en via de voet van Vojvoda verdween het leer in doel. Moeskroen stelde daar op aanvallend vlak bitter weinig tegenover.



Na de pauze kwamen de Henegouwers plots wel opzetten. Oog in oog met Copa liet Markovic de gelijkmaker liggen. Die kwam er toch, zij het met een reukje aan. Maric stond in de baan van het schot en maakte een verdachte beweging met de bovenarm. Scheidsrechter Lambrechts wees onverbiddelijk naar de stip, waarop Hubert er 1-1 van maakte. Rednic bleef zijn manschappen aanvuren, en bijna met succes. Diedhiou vond de paal op zijn weg. Diep in de extra tijd kreeg Moeskroen dan toch wat het verdiende. Nieuwkomer Arslanagic kopte de winning goal tegen de touwen en schonk Rednic zijn eerste driepunter als coach van Moeskroen.