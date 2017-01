KV Oostende graait dankzij goal in geschenkverpakking de drie punten mee uit het Waasland

Door: redactie

21/01/17

KV Oostende heeft een belangrijke zege geboekt op het veld van Waasland-Beveren. De Kustboys van voorzitter Marc Coucke hadden het - vooral in de eerste helft - niet onder de markt met de Oost-Vlamingen. Maar op slag van rust schoten de Waaslanders zichzelf in de voet door knullig de 0-1 weg te geven. Dimata nam dat geschenk in ontvangst en de jonge spits legde zo meteen de eindstand vast. In het andere duel dat om 20u begon, won Moeskroen tegen Lokeren (2-1).