Vanhaezebrouck is blij met nieuwkomers en Louwagie belooft nog versterking

AA Gent is goed begonnen aan het nieuwe jaar. De Buffalo's wonnen voor het eerst in 2,5 jaar van Charleroi na een doelpunt van Danijel Milicevic. De nieuwkomers, vier in de basis, lieten een goede indruk na. Dat zag ook Hein Vanhaezebrouck. "Ik ben heel tevreden." En om het allemaal nog beter te maken, beloofde Michel Louwagie na afloop nog versterking.

De uitblinker bij de nieuwkomers was zonder twijfel Kalu. "Hij was goed, ja", bevestigde Vanhaezebrouck. "Het is nog een jonge gast, de jongste van allemaal. En dan zo'n match spelen, je moet het maar doen. Maar ik had het al gezien op training, waar hij elke dag bevestigt. Kalu heeft een prima ingesteldheid. Ik ben heel tevreden, ook over de andere jongens."



"We kregen genoeg kansen vandaag, en eigenlijk scoorden we ook de 2-0 (die onterecht afgekeurd werd voor buitenspel, nvdr.). Gelukkig hielden we de nul, of het was weer van dat. Maar ik ben tevreden met wat het team heeft laten zien."



Na afloop verscheen ook manager Michel Louwagie voor de micro. Die beloofde nog wat nieuwe spelers. "We hebben nog een tweetal weken voor het einde van de wintermercato. We gaan ons nog versterken. Het is de bedoeling om nog een aantal transfers te doen. Of we een vervanger zoeken voor Kums? Ik ga niet spreken over posities, noch over Trebel. Daar moeten we het niet meer over hebben."