AA Gent kan eindelijk winnen van zwart beest Charleroi en duikt opnieuw top zes in

Achtste keer, goede keer voor het AA Gent van Hein Vanhaezebrouck. Voor het eerst in 2,5 jaar hebben de Buffalo's eens kunnen winnen van Charleroi. Milicevic zorgde twintig minuten voor tijd voor de beslissing (1-0). Door de zege springt AA Gent, over Charleroi, opnieuw de top zes binnen.

Maar liefst vier nieuwe namen dropte Hein Vanhaezebrouck in de basis. Drie ervan - Kalinic, Troost-Ekong en Bjedov - waren te verwachten. Kalu speelde op de flanken. Bij Charleroi ook een nieuw gezicht. Harbaoui moest het ongelijk van Anderlecht bewijzen. De huurling scoorde alvast geen punten in de openingsfase. Harbaoui verkwanselde de beste kans door een gat in de lucht te trappen en ging daarna van héél ver onbegrijpelijk voor eigen succes. AA Gent kwam moeilijk in zijn spel. Op het halfuur kwam Penneteau op een hoekschop op zijn stappen terug en hield hij Mitrovic met een heerlijke reflex van de openingsgoal.



Geen vers bloed bij de start van de tweede helft, al kregen we nu wél voetbal te zien. Harbaoui liet zich weliswaar opnieuw negatief opmerken met twee smerige overtredingen op Simon en Mitrovic. Een vrije trap net naast van Milicevic was het enige noemenswaardige wapenfeit na een uur voetballen. Vanhaezebrouck en Mazzu grepen in: Saief en Remacle moesten het vuur weer aanwakkeren. Of het aan die wissels lag, weten we niet, maar niet veel later trilden de netten. Milicevic kopte een gemeten voorzet van Kalu tegen de touwen. Enkele minuten later schotelde Milicevic Bjedov de 2-0 voor, maar de Bosniër werd onterecht afgevlagd voor buitenspel. Bijna brak dat de Buffalo's nog zuur op. Baby borstelde het leer op de kruising, terwijl een pegel van Pollet net naast verdween. AA Gent hield stand en staat opnieuw waar het hoort te staan: in de top zes.



