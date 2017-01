Preud'homme: "Ryan naar Anderlecht? Hij was hier kind van het huis, maar ik heb al zoveel gezien in het voetbal"

© photo news.

Michel Preud'homme heeft voor het eerst in 2017 de pers toegesproken in Jan Breydel. De coach van Club Brugge blikte vooruit op de topper van zondag tegen Standard en liet zijn licht schijnen op de interesse van Anderlecht in ex-Bruggeling Mathew Ryan.

Anderlecht is nog op zoek naar een nieuwe doelman. Paars-wit heeft onder meer interesse in Mathew Ryan, maar die houdt de boot af. Een overgang naar Anderlecht zou nogal moeilijk liggen voor Ryan, die tussen 2013 en 2015 uitgroeide tot een publiekslieveling op Jan Breydel. "Ryan bij Anderlecht? Dat moet hij voor zichzelf afwegen. Ryan is hier jaren een kind van het huis geweest, maar je ziet het meer en meer gebeuren. Sommige spelers zeggen neen en anderen ja. Ik ga er niet over oordelen", bleef Michel Preud'homme voorzichtig.



De Luikenaar richtte dan maar de blik op zondag, wanneer Club naar Standard trekt. Ricardo van Rhijn is er niet bij, mogelijk wordt zijn plek ingenomen door nieuwkomer Helibelton Palacios. "Hij is goed bezig op training, maar ook een driemansdefensie is een mogelijkheid." Preud'homme wees daarna naar het moeilijke programma dat blauw-zwart nog rest voor de start van de play-offs. "Ik ga het nog eens herhalen, vergeet het niet: ons programma is écht moeilijk na de winterstop. Nu, we kijken niet naar de rest. We hebben doelen voor ogen en moeten zelf ons werk doen."