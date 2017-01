Standard vindt vervanger voor Trebel in Roemenië

Door: redactie

20/01/17 - 12u47

Standard heeft de Roemeense middenvelder Razvan Marin vastgelegd. De twintigjarige Marin komt over van Viitorul Constanta en zou een contract voor 4,5 jaar getekend hebben.

"Razvan is een zeer veelbelovende en talentvolle jonge middenvelder", stelde technisch directeur Olivier Renard de nieuwe middenvelder voor. "Meerdere grote Europese clubs toonden interesse in hem, maar Razvan geraakte overtuigd van ons project en ziet in Standard de ideale club om een nieuwe stap te zetten in zijn carrière. Hij kijkt ernaar uit om onze competitie te ontdekken en de ploeg te helpen om de doelstellingen te bereiken."



Marin maakte afgelopen najaar zijn debuut voor het Roemeense nationaal elftal in Armenië (0-5) en nam meteen een van de vijf treffers voor zijn rekening.



De jonge middenvelder wordt bij Standard verondersteld de leemte op te vullen die voormalig kapitein Adrien Trebel naliet. De Fransman maakte afgelopen zondag verrassend de overstap naar aartsrivaal Anderlecht.