AA Gent is een verdediger armer: Lasse Nielsen trekt naar Malmö

20/01/17 - 12u41

AA Gent heeft zijn Deense verdediger Lasse Nielsen laten vertrekken naar de Zweedse topclub Malmö. Dat kondigden beide clubs aan op hun website. Nielsen tekende in Zweden een contract tot medio 2020.

De 29-jarige Nielsen belandde in de zomer van 2014 op huurbasis van de Nederlandse degradant NEC in de splinternieuwe Ghelamco Arena. Eerder verdedigde hij tussen 2006 en 2014 de kleuren van zijn opleidingsclub Aalborg.



In zijn eerste jaar in Gent pakte Nielsen meteen de eerste landstitel uit de clubgeschiedenis van de Buffalo's, maar toch twijfelden de Gentenaars om hem definitief vast te leggen. Nielsen was zelfs al medisch gekeurd bij de Franse eersteklasser Nantes, toen Gent toch toehapte en hem alsnog een contract voor drie seizoenen voorlegde.



Nielsen speelde in 2,5 seizoen in Gentse loondienst uiteindelijk 111 wedstrijden. De eenmalige Deense international was een vaste waarde in Gentse kampioenenploeg en stond ook vorig seizoen in alle acht Champions League-partijen van Gent negentig minuten op het veld.