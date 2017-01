Antheunis: "Sommige bestuurslui in België zijn kwistenbiebels"

Stephan Keygnaert

20/01/17 - 09u56

© PN.

Aimé Anthuenis ("Ik wil niet dat je tussen haakjes mijn leeftijd vermeldt") houdt van de kust. Daar, in Duinbergen, was hij de voorbije dagen met zijn vrouw op vakantie, woensdagmiddag even onderbroken om met ons een uurtje over het voetbal in België te praten. Je moet mensen als Aimé, liéfhebbers, niet te veel vragen stellen, ach, laat ze gewoon vertellen. Aimés monoloog. En op het eind: "Gooi het nu maar weg."

"Aan de top is alleen Maes eruit gesmeten. Ik heb dat niet begrepen. Je kunt niet beweren dat Maes de voorbije zes, zeven jaar geen resultaten heeft gehaald. Dat hij geen moderne trainer zou zijn, is zever. Willen we dan ook eens praten over de bekwaamheid van sommige bestuursleden in België? Want daar zitten kwistenbiebels tussen, hoor. Met alle respect voor De Condé en Janssens, maar met welke geloofwaardigheid gaan zij na elke match oordelen over het werk van Maes? Dat kan toch niet? Constant Vanden Stock, ja, met hém kon ik over tactiek praten. Ook met zijn zoon Roger. Zelfs Lambrecht kent iets van voetbal. Maar ik zie ook veel wat ik noem 'ringspringers' - ze gaan van de ene mening naar de andere, veelal beïnvloed door wat er in de pers verschijnt. Goed bestuur is heel belangrijk. Nu moet ik wél toegeven dat ze in Genk de laatste tijd goeie transfers hebben gedaan: Pozuelo is een heel goeie, en Bailey is simpelweg een speler voor Anderlecht. Maar ja, wie moet je daarvoor de lof toezwaaien? Ik heb altijd gedacht dat de scouting van Gent zo top was, en intussen heeft Vanhaezebrouck die stuk voor stuk onder de grond gesmeten."



