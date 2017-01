AA Gent en Charleroi trappen morgenavond tweede seizoenshelft op gang

Door: redactie

19/01/17 - 19u45 Bron: Belga

© belga.

Met de wedstrijd tussen AA Gent en Sporting Charleroi wordt morgenavond (20u30) in de Ghelamco Arena de 22e speeldag in de Jupiler Pro League op gang getrapt, de eerste na de winteronderbreking.

Nu bijna alle eersteklassers met opgeladen batterijen zijn teruggekeerd van hun winterstages onder de Zuid-Europese zon kan de laatste rechte lijn richting de start van de play-offs ingezet worden. Met AA Gent en Charleroi staan er in de Ghelamco Arena twee ploegen tegenover mekaar die eind vorige maand de eerste seizoenshelft met een nederlaag afsloten. De Gentenaars gingen na een spektakelstuk met 2-0 onderuit op het veld van Racing Genk, de eerste wedstrijd van de Limburgers na het ontslag van Peter Maes. Charleroi verloor op eigen veld dan weer met dezelfde cijfers van een efficiënt Anderlecht. Door de nederlagen zijn Charleroi en Gent in de stand respectievelijk naar de zesde en zevende plaats afgezakt en moeten er dus punten gesprokkeld worden in de strijd om de plaatsen in Play-off I.



Voor de topper van de 22e speeldag is het wachten tot zondagnamiddag (14u30). Dan gaat competitieleider Club Brugge op bezoek bij Standard. De Rouches staan momenteel pas op de achtste plaats in de stand en kunnen zich geen bijkomend puntenverlies meer permitteren. Bovendien verloren ze met Adrien Trebel hun voormalige aanvoerder en sterkhouder aan RSC Anderlecht en spelen er momenteel drie Rouches op de Africa Cup. Club Brugge was dan weer erg actief in de eerste weken van de transfermercato en komt allesbehalve verzwakt uit de winteronderbreking. De landskampioen zakt dan ook met vertrouwen naar Sclessin af.