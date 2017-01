Hoeveel kost een pintje 'op de voetbal' eigenlijk? Dit betaal je bij de 16 clubs in onze Jupiler Pro League

Door: Glenn Bogaert

19/01/17 - 12u00 Bron: Flipit België

Een voetbalwedstrijd bijwonen met vrienden, dan wordt er natuurlijk al eens een pintje (of meerdere...) gedronken. Maar wat betaal je tegenwoordig eigenlijk voor een verfrissend biertje in de stadions van onze eersteklassers? Het besparingsplatform Flipit.be zocht het voor jullie uit. Promovendus KAS Eupen komt niet geheel verrassend als goedkoopste uit de test, je betaalt aan de gezellige Kehrweg namelijk 'amper' 2 euro voor 33cl gerstenat.

'Flipit België' deed onderzoek naar de verschillende formaten bier en op basis daarvan werd de gemiddelde prijs per centiliter berekend. Wanneer je de prijs doortrekt over een heel seizoen in de Jupiler Pro League (zeg maar 15 thuismatchen) kom je bij KAS Eupen 50 euro goedkoper uit dan bij STVV. Als we naar de topclubs Anderlecht, RC Genk, Club Brugge en Standard kijken, is een beker bier omgerekend naar 25cl in de Luminus Arena van Genk het goedkoopst: 1,83 euro. Anderlecht volgt met 1,89 euro. Bij Sint-Truiden betaal je voor een bekertje het meeste van de hele Pro League: 2,20 euro.



Goedkoper dan Nederland

Opvallend is dat wij Belgen gemiddeld een pak minder betalen voor onze pintjes dan de Nederlanders, zo betaal je in ons land gemiddeld 7,76 euro per liter en in Nederland gemiddeld 9,51 euro per liter. Onderzoek in Nederland toonde echter aan dat je korting krijgt naarmate je meer bier bestelt. In België is dat niet het geval omdat bijna alle clubs enkel bekers van 25cl of 33 cl serveren.



En welke bier wordt er gedronken bij onze eersteklassers? Dat leest u hieronder!