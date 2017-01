Fans Zulte Waregem maken nu ook parodie op clublied KV Kortrijk

Peter Lanssens

18/01/17 - 23u00

video De voetbalkoorts stijgt. Want de beladen derby tussen KV Kortrijk en SV Zulte Waregem komt er aan, in het Guldensporenstadion op zaterdag 21 januari. Het getreiter is volop bezig. Nadat de Essevee-fans de dug-out van het Guldensporenstadion eerder al omvormden tot een kippenhok, maakten ze nu ook een parodie op 'vis in de Leie'.