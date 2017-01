Trebel geeft meer uitleg over keuze voor Anderlecht: "Zo'n club weiger je niet"

Door: redactie

18/01/17 - 13u48 Bron: Belga

Adrien Trebel met Herman Van Holsbeeck. © photo news.

"Ik ben bij Anderlecht om een stap vooruit te zetten, om titels te winnen. Als zo'n club je wil, dan weiger je niet", zo verklaarde Adrien Trebel vandaag bij zijn voorstelling aan de pers.

"Dit is een keuze voor mijn carrière. Ik stel vast dat ik op de sociale netwerken al goed ben ontvangen door de supporters van Anderlecht", aldus de Franse middenvelder, die naar eigen zeggen de komende wedstrijd tegen zijn ex-club Standard niet vreest.



"Ik wil iedereen van Standard bedanken. Ik heb er twee mooie jaren beleefd, zelfs al was er onbegrip op het einde. Zowel de directie als ikzelf was aan het einde van een cyclus gekomen," vervolgde Trebel, die van oordeel is dat Anderlecht "beter gewapend is om titels te veroveren". De 25-jarige middenvelder gaf verder nog toe dat hij zonder de interesse van Anderlecht getekend zou hebben bij AA Gent.



De ex-Rouche werd naar eigen zeggen overtuigd door de woorden van de RSCA-voorzitter en -coach. "René Weiler zei me dat hij een speler zocht met loopvermogen die veel werk kan verzetten. Ik leg mezelf geen enkele druk op, ik geniet het vertrouwen van de coach en de bestuurders. Nu is het aan mij om er tegenaan te gaan."



Trebel tekende een contract van 4,5 jaar, verduidelijkte Herman Van Holsbeeck. "Tijdens de zomer hielden we grote schoonmaak met 13 vertrekkers en negen nieuwkomers. Daarna verliet Steven Defour ons nog, wat we niet verwacht hadden", aldus de Sporting-manager. "Onze twee jonge middenvelders Tielemans en Dendoncker hebben nadien alle wedstrijden moeten spelen. Gedurende zes maanden hebben we gezocht naar een speler die voor evenwicht kan zorgen in het elftal."



Van Holsbeeck maakt zich geen zorgen om de reactie van de supporters. "De context was helemaal anders bij Defour, die zich met Standard twee keer tot kampioen had gekroond. Hij had ook een probleem met de supporters na de zaak-Wasilewski (die in 2009 een dubbele open beenbreuk opliep na een zware tackle van Axel Witsel, nvdr.). Er zijn al zoveel transfers gebeurd tussen rivaliserende clubs, van Rensenbrink tot Mbokani, ik zie dus niet in waarom er problemen zouden zijn."