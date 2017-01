Derbykoorts stijgt in Kortrijk: 'boeren' van Essevee maken kippenhok van dug-out

© kos.

Zaterdag staat de altijd beladen derby tussen KV Kortrijk en Zulte Waregem op het programma. De fans van de bezoekers, bijgenaamd 'de boeren', zorgden afgelopen nacht voor een ludieke actie. Zo bouwden ze de dug-out van de bezoekers om in een heus kippenhok. "Watch out, Boeregem is coming", staat op het spandoek in het 'kippenhok'.



De verwijzing naar 'Boeregem' dateert van de vorige West-Vlaamse derby tussen Zulte Waregem en KV Kortrijk. Toen hadden fans van de Kerels een wegwijzer richting Waregem aangepast naar 'Boeregem'.