De opgang van Henry Onyekuru: "Hij is onze competitie ontgroeid. Nu al"

AA Gent. Anderlecht. Club Brugge. Zulte Waregem. De top heeft de Eupen-sensatie Henry Onyekuru (19) vergeefs op de verlanglijst staan. Maar wie is Onyekuru? En wat maakt 'm zo goed?

En zeggen dat zijn start bij Eupen, ruim een jaar geleden in tweede, twijfelend was. Onyekuru moet zich aanvankelijk tevredenstellen met (korte) invalbeurten en kan zich maar erg moeilijk aanpassen aan het leven in de Oostkantons. "Maar eigenlijk was dat ook logisch", zegt ploegmaat Guy Dufour. "Henry kwam rechtstreeks van de Aspire Academy, waar ze niet in competitieverband voetbalden. Het positiespel was volledig nieuw voor hem." Ook de vriestemperaturen en de hoge verwachtingen zorgen voor koude rillingen bij Afrikaan Onyekuru. Stress verlamt hem.



Onyekuru voelt zich immers uitverkoren - hij móet het maken om Aspire niet ten schande te brengen. Tijdens zijn puberjaren ontdekt die academie, en tegelijk de talentschool die achter Eupen schuilt, hem in de straten van Lagos. De zoon van een zakenman en onderwijzeres laat zijn familie achter en verhuist naar Dakar om er zijn droom waar te maken: in de voetsporen van Thierry Henry treden, de voetballer naar wie zijn vader hem vernoemd heeft. Úren kijkt Onyekuru naar beelden van de Fransman, om hem nadien te imiteren. Vandaar ook dat er 'Henry' op zijn shirt staat.



