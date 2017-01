"Hein heeft gezegd dat ik het niveau van eerste klasse niet aankon. Hij zal nooit zeggen dat hij zich heeft vergist"

Door: Glenn Bogaert

In de strijd om de 'Gouden Stier' van topschutter moet Jelle Vossen enkel fenomeen Lukasz Teodorczyk van Anderlecht voor zich dulden. 12 goals scoorde de 27-jarige Limburger al voor Club Brugge dit seizoen en dat terwijl hij er vorig jaar ook al 14 in het mandje legde in de competitie. Vossen voelt zich dan ook gelukkig in Brugge, maar eigenlijk scheelde het niet veel of het jeugdproduct van RC Genk speelde nu in de lagere reeksen zonder uitzicht op de roem van eerste klasse.

In het seizoen 2009-2010 werd de prijsschutter van blauw-zwart uitgeleend aan Cercle Brugge. In de Luminus Arena van Genk had toenmalige coach Hein Vanhaezebrouck immers geen plaats voor Vossen. In 'Humo' van deze week komt de diepe spits van de landskampioen terug op die periode en op zijn verhouding met de huidige succestrainer van AA Gent: "Hij heeft toen tegen nogal wat mensen gezegd dat ik het niveau van eerste klasse niet aankon. Oké, da's zijn mening." Nadien hebben Vossen en Vanhaezebrouck het er nooit meer over gehad: "Hij zal ook nooit zeggen dat hij zich heeft vergist. Nu, ik was toen ook gewoon een andere speler, dat zal Hein wel kunnen beamen. En ik ben niet rancuneus: hij is een goede trainer, dat heeft hij ondertussen genoeg bewezen. Ik bekijk het positief: ook uit die moeilijke periode ben ik sterker teruggekomen."



Carrière redden

Maar wat als Jelle Vossen zijn kans niet had gegrepen tijdens die uitleenbeurt aan Cercle Brugge? Dan zat hij nu misschien in de lagere reeksen met een gewone job. "Papa vreesde dat ik in de vergeetput zou belanden en dat het dan snel bergaf kon gaan. Hij heeft toen echt op me moeten inpraten: 'Je móét dit doen om je carrière te redden.' Soms vertelt hij er nog over: dat hij me maar twee of drie keer in mijn leven heeft zien huilen. Die avond was er één van. Het was mijn droom om door te breken bij Genk, en die droom moest en zou ik waarmaken. Cercle paste niet in die droom. Achteraf bekeken, is het een hele goeie stap gebleken. Het seizoen erna ben ik bij Genk niet meer uit de ploeg gegaan en zijn we onder Frank Vercauteren kampioen geworden."