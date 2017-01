Kortrijk heeft zijn nieuwe draaischijf beet: "Ik zit vol vertrouwen en kan niet wachten om te spelen"

Door: redactie

17/01/17 - 17u32

Hannes Van der Bruggen tekende vandaag een contract tot 30 juni 2021 ergo voor 4,5 seizoenen bij KV Kortrijk. Daar moet hij een draaischijf worden op het middenveld. Met dit contract sluit Van der Bruggen het hoofdstuk KAA Gent definitief af. Maar hij toont zich wel meteen fysiek en mentaal klaar om te knallen in het shirt van 'De Kerels'.

"Ik voel me al maandenlang sterk en vol vertrouwen. Ik kan dus niet wachten om te spelen voor dit KV Kortrijk. De club gelooft dat ik belangrijk kan zijn voor deze ploeg. Ik zal er alles aan doen om dat waar te maken. Ik ben nog jong, maar breng toch al een hoop ervaring mee naar deze club."



Band voor het leven

Hannes Van der Bruggen wil niet te veel achteruit kijken, maar bedankt toch expliciet KAA Gent en de Gentse supporters voor de voorbije jaren. "Ik zal de Gentse supporters en hun onvoorwaardelijke steun nooit vergeten. In mooie en bange dagen stonden ze er altijd. Met hen heb ik een band voor het leven. Ook de club bedank ik voor het vertrouwen in de afgelopen jaren. Het siert hen dat ze mij deze kans geven. Ik kan met een positief gevoel aan een nieuw verhaal beginnen. Ik zeg dus: merci allemaal. Mijn respect is groot."



Bijna 150 matchen voor Gent

De creatieve middenvelder begon op elfjarige leeftijd te spelen in de blauw-witte kleuren, en genoot zijn volledige jeugdopleiding in Gent. Hij werd er op 19-jarige leeftijd kapitein van het eerste elftal, en hielp zo de club doorheen moeilijke sportieve tijden. Van der Bruggen speelde bijna 150 wedstrijden voor de Buffalo's. Onder de huidige coach lukte het niet om vast titularis te worden, en dus richt Van der Bruggen zijn blik op een toekomst in het Guldensporenstadion. De 23-jarige middenvelder is vastberaden om er zijn kans te grijpen.