Schrijvers vanaf morgen opnieuw in Genk

Door: Kjell Doms

17/01/17 - 10u20

© photo news.

Siebe Schrijvers keert per direct terug naar de Luminus Arena. Schrijvers werd normaal gezien tot het einde van het seizoen verhuurd aan Waasland-Beveren, maar in dat contract was ook een clausule opgenomen waardoor Genk Schrijvers vervroegd kon terugroepen.



Schrijvers had zondag een onderhoud met de nieuwe coach Stuivenberg en die gaf aan dat hij de 20-jarige aanvaller er graag onmiddellijk wilde bij hebben. Door de blessures van Karelis en Vanzeir loopt Genk niet dik in de spitsen. Naranjo, die als vervanger van Karelis werd binnengehaald, kampt nog met een conditionele achterstand. Schrijvers was vanmorgen nog op de Freethiel, maar trainde niet meer mee. Vanaf morgen traint hij mee in Genk.



Ondertussen nam de speler al afscheid van de fans van Waasland-Beveren. Hij bedankte de volledige staf van de club en ook de fans. Hij vraagt hen om begrip op te brengen voor zijn keuze. "Zoals jullie weten ben ik iemand met ambities en heb ik deze keuze met mijn hart gemaakt."