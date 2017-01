De Bleeckere moet Belgische refs opnieuw naar (Europese) top brengen

Niels Poissonnier en Wouter Devynck

17/01/17 - 09u37

© epa.

Helemaal in orde is het nog niet, maar normaal stelt de bond donderdag Frank De Bleeckere (50) voor als nieuwe 'rechterhand' van scheidsrechtersbaas Johan Verbist. Een kniebuiging, nadat de Oost-Vlaming 1,5 jaar geleden plots ontslagen werd.

Arbitrage op zijn gat

Op papier gaat De Bleeckere samen met oude bekenden en ervaringsdeskundigen Werner Helsen (professor Trainings- en Bewegingsleer) en Jef Brouwers (sportpsycholoog) deel uitmaken van een expertenpanel, dat 'Coördinator Arbitrage' Johan Verbist moet ondersteunen. In de praktijk moet hij de arbritage weer op zijn poten helpen te krijgen. Want die ligt dit seizoen naar verluidt structureel op zijn gat: te veel dingen lopen mis of worden gewoon niet (goed) uitgevoerd. Los daarvan, maar minstens even belangrijk, moet De Bleeckere ervoor zorgen dat de Belgische scheidsrechters op termijn ook Europees weer gaan meetellen. Met zijn ervaring én het vertrouwen dat hij van de refs geniet, is de bond ervan overtuigd dat hij ook de geknipte man is om daarvoor te zorgen. Het zou de nieuwe secretaris-generaal Koen De Brabander zijn, die een grote voorstander was.



De aanstelling van De Bleeckere maakt trouwens deel uit van een groter plan om de arbitrage verder te professionaliseren. Verbist is sinds begin januari voltijds aan de slag en er zal donderdag ook een nieuwe organisatiestructuur worden voorgesteld. Er is ook al langer een principeakkoord tussen de bond en de Pro League (de verzameling van eersteklassers) over de semiprofessionalisering van de Belgische scheidsrechters. In maart moet dat dan officieel goedgekeurd worden door de Pro League. Het kostenplaatje wordt geschat op ongeveer een half miljoen euro per jaar. Daarmee zouden acht refs dat semiprofessioneel statuut krijgen, maar zouden er ook acht refs kunnen verder opereren zoals ze dat nu doen. Het zou die laatste groep de kans geven om hun job niet te (moeten) laten vallen. Hoe dan ook wachten de scheidsrechters in spanning af hoe de verloning er gaat uitzien. Op basis daarvan kunnen ze dan beslissen of ze meestappen in het project.