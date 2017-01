Woedende Standardfan steekt truitje van 'overloper' Trebel in de fik en ook dit beeld wekt geen verbazing

Door: Glenn Bogaert

© Twitter.

Van verrassend nieuws gesproken, Anderlecht en Adrien Trebel pakten gisteren uit met groot transfernieuws: de Franse middenvelder van Standard verkaste niet naar AA Gent, maar wel naar het Astridpark. Bij de 33-voudige landskampioen tekende de gewezen kapitein en aanjager van de Rouches een contract voor 4,5 jaar. De transfer komt in Gent hard aan, maar ook de Luikse fans voelen het bloed koken na alweer een overgang van een roodhemd naar paars-wit uit Brussel.

Op Twitter regent het verbolgen reacties van fans van de vurige Luikse traditieclub. Zij nemen het Adrien Trebel, in navolging van Steven Defour en Imoh Ezekiel, erg kwalijk dat hij voor de aartsvijand heeft gekozen. Het zal de gemoederen tijdens de eerstvolgende confrontatie tussen Standard en Anderlecht weer hoog doen oplopen.



Het toeval wil dat beide gezworen vijanden elkaar binnen twee weken al in de ogen kijken in het Constant Vanden Stockstadion. En zeggen dat de laatste Clásico van begin oktober nog zo proper en sportief was verlopen. We herinneren ons natuurlijk allemaal nog de intense clash van twee jaar geleden met de haattifo aan het adres van 'verrader' Steven Defour. Die werd toen op een reusachtig spandoek onthoofd door de harde kern van Standard. En daar wordt op Twitter al gretig naar verwezen door enkele ontgoochelde en boze fans van de Rouches. En het regent nog meer boude verwensingen: