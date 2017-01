Wat vindt Mulder van verrassende transfer Trebel? "Dit maakt me niet meer kwaad of enthousiast"

Door: Jan Mulder

16/01/17 - 12u14

© belga.

Ook onze huiscommentator Jan Mulder laat in zijn wekelijkse column zijn licht schijnen op de verrassende transfer van Adrien Trebel naar Anderlecht. Voorts heeft hij in zijn column ook nog over de tristesse bij Pep Guardiola en Jan Vertonghen. "Ik kon wel janken." De volledige bijdrage van Mulder vindt u in onze Pluszone, exclusief voor abonnees.

Mooi verschil van mening in Het Laatste Nieuws van vandaag: in de column van Hugo Camps over de transfer van Trebel naar Anderlecht lezen we de term 'morele schipbreuk', collega Marc Degryse eindigt zijn commentaar met 'topwerk'.



Wat vind ik ervan? Sinds de overgang van aartsvijand Steven Defour naar Anderlecht kan een enkele reis Luik-Brussel me niet meer kwaad of enthousiast maken. Deze emotie is geweest, voltooid verleden tijd, opwindend als een tweet van Trebel. Op z'n hoogst zeilt de medische test van Trebel, vrijdag in het stadion van AA Gent, nog even door mijn gedachten. En de volgende dag in het Astridpark tekenen? Vreemde volgorde.



Trebel en Anderlecht, de makelaars en de voorzitters, toonden de nieuwe normen en waarden van het nieuwe voetbaltijdperk haarscherp. Rebel heeft nooit van Anderlecht gedroomd. Vijftig jaar geleden deden voetballers dat. Leo Van der Elst stond met ongeloof en trots in zijn ogen achter het doel toen zijn broer Swat voor paars-wit debuteerde. Leo was ontroerd. De ontroering is voorbij en voor altijd voorbij. Als die makelaar op weg naar Gent toevallig een vent van Vfl Wolfsburg tegenkomt, keurt een Duitse dokter Trebel vanmiddag. Zo moet je het zien. Geen emoties meer.