Verrassing van formaat: Trebel trekt van Standard naar aartsrivaal Anderlecht

Adrien Trebel trekt niet naar AA Gent, maar naar Anderlecht. Dat maakte paars-wit zonet bekend op Twitter. De Franse middenvelder was tot voor kort aanvoerder van Standard, maar raakte daar in onmin en aasde op een transfer. Trebel leek lange tijd op weg naar AA Gent, maar trekt dus verrassend naar Anderlecht.

"RSC Anderlecht en Standard Luik hebben deze middag een akkoord gevonden over de definitieve transfer van Adrien Trebel naar de hoofdstad", klinkt het op de website van Anderlecht. "De overgang is tot stand gekomen in een sfeer van wederzijds respect. Beide clubs zijn tevreden dat de overgang in alle discretie is kunnen gebeuren. Bruno Venanzi, de voorzitter van Standard, en RSCA-voorzitter Roger Vanden Stock zijn opgetogen met de afhandeling van de overeenkomst."



Trebel droeg sinds de zomer van 2014 het truitje van Standard. De Fransman kwam toen transfervrij over van FC Nantes. In Luik groeide de linksvoetige middenvelder gaandeweg uit tot een sterkhouder en hij droeg er zelfs de aanvoerdersband. Trebel speelde die band recent echter kwijt aan Alexander Scholz en nadien trok de middenvelder ook niet mee op winterstage met Standard. Hij leek op weg naar AA Gent, maar Anderlecht kon daar dus nog een stokje voor steken.



Door de komst van Trebel heeft Anderlecht-trainer Weiler er een stevige optie bij voor zijn middenveld. Mogelijk anticipeert paars-wit ook op een vertrek van Youri Tielemans en/of Leander Dendoncker op het einde van het seizoen. Hoeveel de 33-voudige landskampioen betaalt voor Trebel, is niet bekend.