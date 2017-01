Trebel bijna van AA Gent

NP/SJH

Adrien Trebel (25) en AA Gent lijken dan toch hun zin te krijgen. Hoewel Standard de voorbije weken nog stoer verkondigde dat de middenvelder zeker niét naar de Buffalo's mocht, zat Trebel gisteren toch samen met het Gentse bestuur. Michel Louwagie bevestigt de gesprekken: "Het klopt dat Trebel gezien is in de Ghelamco Arena. Maar een akkoord is er nog niet." De nieuwe wending in het dossier duidt er hoe dan ook op dat AA Gent en Standard het normaal gezien eerstdaags eens zullen geraken.



Gent had de voorbije weken al vier pogingen gedaan, maar botste toen telkens op een njet. Zo oordeelde Standard recent nog dat 2 miljoen euro voor 80% van Trebel te weinig was. Maar na een ultieme poging zijn de Rouches nu toch aan het zwichten. Gent besloot daarom ook al met de speler te onderhandelen. Vooralsnog zijn Trebel en Gent het nog niet eens - de Fransman wil het voorstel eerst grondig bestuderen - maar dat is in principe een kwestie van tijd. Hein Vanhaezebrouck ziet het graag gebeuren.