Standard onderuit tegen club uit Liechtenstein, KVO wint met 1-0 van Chinezen

Door: redactie

13/01/17 - 21u00 Bron: Belga

© photo news.

Zes clubs uit de Jupiler Pro League hebben vrijdag tijdens hun wintserstages een vriendschappelijke wedstrijd gespeeld om de tweede seizoenshelft voor te bereiden. Standard Luik ging met 3-4 onderuit tegen de Liechtensteinse club FC Vaduz, die uitkomt in de Zwitserse eerste klasse.

De Rouches waren in het Spaanse Marbella al na twee minuten op achtervolgen aangewezen. Kukuruzovic liet doelman Jean-François Gillet met een heerlijke uithaal kansloos. Amper tien minuten later bracht Beni Badibanga de score in evenwicht met een vrije trap in de winkelhaak. Junior Edmilson scoorde tien minuten voor de pauze de 2-1, maar toch ging Standard na een kopbaldoelpunt van Buehler (41.) en een rake penalty van Costanzo (43.) met een achterstand de rust in. Na de koffie scoorde Vaduz zijn vierde van de namiddag. Avdijaj omspeelde Gillet en werkte beheerst af. In het slot kreeg Standard nog twee strafschoppen. De 15-jarige invaller Anaxis Dinsifwa miste, Isaac Mbenza legde vanaf de stip de 3-4 eindstand vast. Ishak Belfodil, die op weg lijkt naar Everton, kwam niet in actie.



Oostende, STVV en Lokeren trokken in hun oefenpot wel aan het langste eind. De Kustboys wonnen in het Spaanse Murcia met 1-0 van het Chinese Yanbian Fude. Joseph Akpala scoorde met een slimme hak achter het steunbeen het enige doelpunt. STVV legde het Zwiterse Sion, de club van Geoffrey Mujangi Bia en Ilombe Mboyo, over de knie. Bia (11.) opende de score tegen de Truienaars, Yohan Boli bracht STVV op slag van rust op gelijke hoogte. Na de pauze trokken Alexis De Sart en Jorge Pulido de Kanaries over de streep. Nieuwkomers Boli Bolingoli en Igor Vetokele kregen een basisplaats van STVV-coach Ivan Leko. Sporting Lokeren boekte verder een vlotte 5-2 zege tegen het Schotse Partick Thistle (rust: 1-2). Tester Gary Martin, Marko Miric (2x), de opgeviste Ayanda Patosi en Steve De Ridder stonden aan het kanon voor de Waaslanders.



Westerlo speelde in het Spaanse Pinatar 1-1 gelijk tegen het Chinese Shangai Shenxin. Op slag van rust zetten de Chinezen een penalty om na handspel in de grote rechthoek. Invaller Silvère Ganvoula kopte in de tweede helft de gelijkmaker tegen de netten. Degradatieconcurrent en rode lantaarn Excel Moeskroen leed in Marbella een 0-3 nederlaag tegen de Duitse tweedeklasser Würzburger Kickers. Alle doelpunten vielen na de rust. Nieuwkomer Dino Arslanagic speelde ruim een uur mee bij Moeskroen.