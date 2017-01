Deze 15 'Belgen' zullen vanaf morgen te bewonderen zijn op de Africa Cup

Door: redactie

13/01/17 - 11u19

Kara Mbodj (Anderlecht en Senegal), Kalifa Coulibaly (AA Gent en Mali) en Didier Ovono (KV Oostende en Gabon) komen in actie op de Africa Cup. © kos.

Vanaf morgen strijden in Gabon zestien Afrikaanse landen om de Africa Cup. Op 5 februari kennen we de opvolger van Ivoorkust en de kans is zeker niet onbestaande dat een speler uit de Jupiler Pro League de trofee dan zal mogen kussen. In totaal zullen er vijftien 'Belgen' in actie komen op het toernooi, een overzicht: