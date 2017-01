Deze ex-scheidsrechters zullen fungeren als videoref

Niels Poissonnier

13/01/17 - 09u24

Tim Pots (links) met Bjorn Ruytinx. © photo news.

De volgende testfase is aangebroken. Vier oud-scheidsrechters zijn aangeduid als videoref. Het plan: de komende weken elk twaalf wedstrijden bijwonen, zonder te mogen ingrijpen. Een noodzakelijke simulatie.

Het is de Belgische voetbalbond menens om zo snel mogelijk de videoref te introduceren. Nadat het eind vorig jaar vier verschillende systemen uitprobeerde - herinner u onder meer het busje op de parking tijdens STVV-Club Brugge - is het straks tijd voor de tweede offline testfase. Concreet: de technologie op zich hoeft niet langer beoordeeld te worden. De voetbalbond is er naar verluidt uit met welke leverancier het in de toekomst aan de slag wil gaan. Kostenplaatje: ruim 300.000 euro per stadion, meent Werner Helsen, aangeduid door de IFAB (het International Association Board) om mee de invoering van een videoref te bestuderen.



Waar het nu de komende weken en maanden om gaat, is het systeem in de praktijk al voor een deel uitproberen. De KBVB zou daarvoor beroep doen op vier gewezen scheidsrechters die in het verleden in eerste klasse floten: Yves Marchand (51), Christophe Delacour (45), Tim Pots (42) en Kris Bellon (47). Zij gaan de volgende speeldagen elk twaalf wedstrijden voor hun rekening nemen. De vier zullen daarbij wel horen wat het scheidsrechterskwartet onder elkaar communiceert, maar inspraak krijgen ze niet. Pas nadien, tijdens de evaluaties, zal aangegeven worden waar de videoref al dan niet had kunnen ingrijpen.



Hoeveel videorefs er nodig zijn als het systeem effectief in werking treedt? En wanneer dat eventueel al het geval zou kunnen zijn? Lees het in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Proef nu 4 weken voor maar 2 euro.