Bart Verhaeghe: "In 2017 willen we eerst onze titel verlengen en daarna gaan voor mooi Europees verhaal"

12/01/17

Terwijl Michel Preud'homme en zijn technische staf in Spanje alles in het werk stellen om de spelersgroep van Club Brugge voor te bereiden op de laatste rechte lijn van de reguliere competitie en een nieuwe titelstrijd werd vanavond in 'La Brugeoise' in Brugge de nieuwjaarsreceptie van blauw-zwart georganiseerd. Dat was voor voorzitter Bart Verhaeghe de ideale aangelegenheid om zijn ambities uit te spreken voor het voetbaljaar 2017. En ook de trainer mocht natuurlijk een stevig woordje plaatsen, zij het dan vanop afstand.

"Het was een onvergetelijk, historisch jaar. En dat bij ons 125-jarig bestaan, ik had niet beter kunnen dromen. Een stevige bedanking voor alle medewerkers, spelers, staf, vrijwilligers, maar ook de commerciële partners, de stad Brugge en stad Knokke en bovenal onze fans is meer dan op zijn plaats. Na een 2016 grand cru is het uiteraard niet de bedoeling dat Club op zijn lauweren gaat rusten. "Ik zou 2017 graag in twee belangrijke delen verdelen. In de eerste helft gaan we op zoek naar een verlenging van onze titel, zelf al is bevestigen steeds moeilijk. De tweede helft kan dan in het teken staan van een mooi Europees verhaal", klinkt het bij de sterke man van de landskampioen.



