Belfodil nog één helft in actie met Standard, dat niet opgewassen is tegen Borussia Dortmund (0-3)

12/01/17 - 20u30 Bron: Belga

Dat Standard op stage in Marbella geen verhaal had tegen Borussia Dortmund is an sich geen nieuws. De Duitse topclub was na 90 minuten met 3-0 te sterk voor de Luikenaars. Dat aanvaller Ishak Belfodil, die op het puntje staat om te tekenen bij het Engelse Everton, echter nog een helft meespeelde, mogen we op z'n minst opvallend noemen.