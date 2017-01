Evocatiecommissie buigt zich op 1 februari over replay Genk - KV Mechelen

Door: redactie

De Evocatiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) zal zich op woensdag 1 februari (14u) buigen over eventuele procedurefouten in het dossier KRC Genk - KV Mechelen. Dat heeft de KBVB laten weten. KV Mechelen wil de competitiewedstrijd in Genk van 2 oktober 2016 herspelen, omdat scheidsrechter Luc Wouters een rode kaart uitdeelde aan de verkeerde speler van Malinwa.

Rechtsachter Laurens Paulussen werd na een kwartier in de partij met rood van het veld gestuurd voor handspel in het strafschopgebied. Wouters had zich echter van speler vergist en had de rode kaart eigenlijk aan middenvelder Mats Rits moeten geven, omdat die even voordien Susic met de arm van de gelijkmaker had gehouden.



De Maneblussers legden daags na de partij in Genk klacht neer bij het Bureau Arbitrage. Mechelen was van oordeel dat "de scheidsrechterlijke vergissing het normale verloop van de wedstrijd meer dan ernstig had verstoord" en vroeg om de match te laten herspelen. Op 14 november 2016 verwierp het Bureau Arbitrage de eis van KV Mechelen. Het weet de verkeerde uitsluiting aan de interpretatie van Wouters, waardoor er volgens het Bureau Arbitrage geen inbreuken waren op het reglement. Mechelen ging in beroep en kreeg op 23 december 2016 opnieuw nul op het rekest.



De Evocatiecommissie kan de beslissing van de Geschillencommissie Hoger Beroep nog verwerpen, wanneer "een inbreuk op de reglementering of een overtreding van de wet wordt vastgesteld, of een nieuw feit wordt ontdekt". Begin februari maakt de Evocatiecommissie zijn bevindingen bekend.