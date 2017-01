"Club Brugge heeft mij niet verraden"

Door: Wouter Devynck

12/01/17 - 06u10

© belga.

Begin tegen Ludovic Butelle (33) niet over zijn mindere periode - "Het was toch maar twee matchen?". Of het aantrekken van talent Ethan Horvath - "Toch gewoon de vervanger van Bruzzese?" Of zelfs de uitblijvende contractverlenging - "Club heeft mij niet verraden." Niets kan de Fransman uit zijn evenwicht brengen. Zo lijkt het toch.