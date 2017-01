Nieuwe Rouche Mladenovic wil zich herpakken na lastige periode bij Keulen

Stijn Joris

Filip Mladenovic (25) is vooralsnog het enige nieuwe gezicht bij Standard. De Servische linkerflankspeler komt over van FC Keulen. Hij kwam er mede op aangeven van Jankovic die hem kent van bij Rode Ster Belgrado en de Servische beloften.

Mladenovic nam al zijn intrek in Luik. Op stage in Marbella maakt hij een goede indruk. Dit seizoen kwam hij amper in actie voor Keulen. Hij snakt naar speeltijd. "Ik heb zelf niet meteen een uitleg. In de eerste zes maanden van 2016 speelde ik haast elke wedstrijd. In het nieuwe seizoen veranderde dat plots helemaal en ik heb geen idee waarom. De clubleiding zei met dat ik een zware concurrent had met de Duitse international Jonas Hector, maar hij was er in het begin van 2016 ook en toen speelde ik wel."



"Ik heb een moeilijke periode achter de rug, maar ik heb het gevoel dat ik bij Standard alles vind wat ik nodig heb. We waren snel rond. Ik had eens bij Kosanovic gepolst over de club en natuurlijk heb ik ool met de trainer gebeld. We kennen mekaar goed en dat heeft zeker een rol gespeeld. Ik had nog enkele andere opties, maar Standard was snel concreet en dus hapte ik toe. We waren heel snel rond."