Vanden Borre al week ziek in bed: "Druk om goed te doen was te groot"

Na de winterstop is Anthony Vanden Borre niet meer opgedaagd bij Montpellier. "Het probleem situeert zich tussen het mentale en het fysieke", zegt een vertrouweling. Dat mag u letterlijk nemen, want hij ligt al een week in bed met psychosomatische klachten.

In zijn omgeving hopen sommigen dat Vanden Borre zijn beslissing nog herroept, maar die kans lijkt bijzonder klein. In zijn allerlaatste interview, in oktober in het Franse sportblad 'L'Équipe', zei hij: "Ik heb geen schrik dat het voetbal ophoudt. Het is het enige waarop ik me voorbereid heb, al heel vroeg. Misschien heeft dat mijn carrière ook wel afgeremd."



Vanden Borre belandde in de eerste ploeg bij Anderlecht toen hij amper 16 was. Na vijf basisplaatsen speelde hij al voor de Rode Duivels. "Anthony had toen geen begeleiding, terwijl er van alles op hem afkwam", luidt het in zijn entourage. "Hij had nood aan mensen om hem heen, maar hij moest zijn carrière uitbouwen zonder fundering." Een andere vertrouweling voegt daaraan toe: "Anthony heeft me vaak gezegd: 'Mijn carrière was al voorbij op mijn 16de. Ik ben niet ontspoord tijdens mijn carrière, ik ben ontspoord vanaf de eerste dag'. Ik kan begrijpen dat hij stopt. Uiteindelijk heeft hij het nog 13 jaar volgehouden. Zijn talent heeft altijd zijn mentale fragiliteit gecamoufleerd. En in topsport is het mentale de basis van alles."



