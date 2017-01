"Of Coucke nu een nieuwe panda koopt of extra geld in KVO steekt: wat hij doet is nooit decadent"

Tomas Taecke

Dat Marc Coucke en Patrick Orlans tijdens de winterstage van KV Oostende in Algorfa zelden van elkaars zijde wijken, heeft zo zijn reden. Na een lange reis als feestarchitect van Eendracht Aalst, Sporting Lokeren en Club Brugge staat de algemeen directeur misschien wel voor de grootste uitdaging in zijn carrière: "Het is wel héél snel gegaan en dus moet KV Oostende nu goed cijferen".

KV Oostende kijkt tegen een schuldenberg van 23,4 miljoen euro aan en leed vorig seizoen een nettoverlies van 7 miljoen euro. En dat alles heeft natuurlijk wel een goeie reden. Alleen staat KVO na de gigantische investeringen nu voor de uitdaging om een gezonde, zelfbedruipende en stabiele club te worden: "Kijk, wij hebben samen de afspraak gemaakt dat we dit tien jaar zouden doen", aldus Orlans. "Dan is het wel de bedoeling dat het op een gezonde manier gebeurt. Marc kan blijven investeren, want hij beslist natuurlijk zelf. Of hij koopt een nieuwe panda voor zijn dierenpark, of hij steekt extra geld in KVO. Het is nooit decadent wat hij doet, niet zoals de Chinezen met Witsel bijvoorbeeld. Marc heeft bepaald hoeveel geld hij in de club wou steken en nu is dat gedaan."



"We zijn een fabriek begonnen waar er noch een gebouw, noch machines stonden. We hebben geïnvesteerd en de rekening is hoog. Er zal wel nog eens een machine vervangen moeten worden, maar de fabriek is voorlopig af. En nu moet de fabriek opbrengen en dat zal gebeuren ook. Hadden we schulden gehad bij de bank, was het een ander verhaal. Nu zijn er enkel schulden bij de 'Coucke-bank' en dus mogen we onze handjes kussen met zo'n voorzitter. Dankzij hem hebben we dit allemaal zonder risico kunnen doen."



