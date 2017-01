Thorgan Hazard: "Onvergetelijke momenten beleefd bij Zulte Waregem"

Door: redactie

10/01/17 - 21u52

Dury en Hazard. © belga.

Thorgan Hazard werkt momenteel met Borussia Mönchengladbach een winterstage af in Marbella. Toevallig trok ook zijn ex-club Zulte Waregem naar diezelfde zuid-Spaanse stad om te overwinteren. De gelegenheid voor Hazard om terug te blikken op zijn periode bij Essevee. "Ik heb bij Zulte onvergetelijke momenten beleefd", liet de Gouden Schoen van 2013 optekenen.

"Ik ga soms nog kijken naar wedstrijden van Zulte. Het is altijd leuk om de coach en de spelers nog eens terug te zien, ik heb nog steeds contact met de groep. Ik houd hele mooie herinneringen over aan mijn periode bij Zulte Waregem. Bijvoorbeeld de wedstrijd voor de titel tegen Anderlecht en de finale van de beker. Zelfs al hebben we die wedstrijden toen verloren, het blijven fantastische ervaringen."



Ook voor trainer Franky Dury heeft Hazard niets dan lof: "Hij heeft me altijd heel goed geholpen. Toen ik bij Essevee aankwam, heeft hij me gezegd dat op het moment dat ik zou vertrekken, iedereen me zou kennen. En zo is het effectief gegaan. Ik ben hem hier al tegengekomen in Marbella en ben blij dat ik hem nog is heb kunnen bedanken voor alles dat hij voor mij heeft gedaan."



Mönchengladbach, vorig jaar nog derde in de Bundesliga, maakt een moeilijk seizoen door en staat pas 14e. Volgens Hazard is er beterschap op komst: "Het loopt dit seizoen veel moeilijker voor ons in de competitie. Maar we gaan ons herpakken. De Bundesliga is natuurlijk van een heel hoog niveau. Duits voetbal vraagt veel meer op aanvallend, verdedigend en tactisch vlak, maar daar leer ik veel uit."