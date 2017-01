Marc Coucke windt zich serieus op over "belachelijke ref": "Benidorm Bastards!"

Door: redactie

KV Oostende heeft vandaag een oefenwedstrijd tegen het Duitse Schalke 04 met 2-1 verloren. Maar meer nog dan de score, was de wedstrijdleiding tijdens en na de match hét gespreksonderwerp. Vooral KVO-voorzitter Marc Coucke spaarde de kritiek niet. "Er waren 21 goede acteurs en één afschuwelijke regisseur."

KVO-speler Yassine El Ghanassy kreeg halverwege de eerste helft een rode kaart onder de neus geduwd en daar was zijn voorzitter het duidelijk niet mee eens. "Belachelijke arbiter", schreef Coucke op Twitter. "Hij is vanaf de eerste minuut partijdig en geeft El Ghanassy nu rood voor twee witte kaarten."



Schalke 04 stelde voor om Oostende na rust opnieuw met elf te laten spelen, maar de wedstrijdleiding weigerde. Zelfs de burgemeester van Benidorm kwam tevergeefs bemiddelen. "Nooit gedacht dat ik Benidorm Bastards live zou meemaken", aldus Coucke, die zijn betoog afsloot met een vette knipoog. "Het is twaalf tegen tien in de tweede helft, of neen, elf tegen tien. Schrijffout, sorry."



"Voor alle duidelijkheid: ik geef zelden of nooit commentaar op scheidsrechter. Missen is menselijk, maar het hoort niet dat de arbiter de match kapotfluit. Deze oefenmatch krijgt toch een wrange nasmaak."



