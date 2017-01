Anderlecht reageert op afscheid Vanden Borre: "We zijn allemaal mensen, dus deze situatie raakt ons"

Door: Niels Vleminckx

10/01/17 - 17u49

Vanden Borre nog als speler van Anderlecht hier naast Weiler in de voorbereiding op het huidige seizoen. © belga.

Anderlechtmanager Herman Van Holsbeeck bevestigt dat Anthony Vanden Borre zijn carrière wil beëindigen. "Hij wil zijn contract verbreken. Volgende week zitten we samen. We zullen als club bekijken hoe we Anthony op menselijk vlak kunnen helpen."

Herman Van Holsbeeck kwam om 17u15 aan in La Manga, waar Anderlecht zijn oefenkamp afwerkt. In de lobby bevestigde hij het nieuws over het einde van de carrière van Vanden Borre. "Ik heb vanochtend een telefoontje gekregen van Jean-François Lenvain (hoofd van sociale cel, red.), die een goed contact heeft met Anthony. Hij vertelde me dat Vanden Borre zich niet meer kon opladen voor profvoetbal. Fysiek noch mentaal. Zijn contract bij Anderlecht loopt nog tot 2018. Volgende week zullen we een onderhoud hebben om de ontbinding ervan te bespreken."



De Anderlechtmanager is geschrokken van het nieuws. "In het begin van het seizoen speelde hij weer bij Montpellier. Het zag ernaar uit dat hij opnieuw gelanceerd was. Als je nu hoort dat hij definitief wil stoppen, is dat toch een shock." En nu? Van Holsbeeck wil niet op de zaken vooruit lopen. "We zullen eerst bekijken in welke mentale staat Anthony zal zijn tijdens ons gesprek. Ik wil horen hoe hij zelf zijn leven na het voetbal ziet. Of we hem zullen helpen? Kijk, we zijn allemaal mensen. En Anthony blijft een kind van het huis. Ik zal samen met de voorzitter bekijken wat we eventueel voor hem kunnen doen. We willen hem zeker helpen in zijn leven zonder voetbal, als die kans zich voordoet."