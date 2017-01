Staat dit niveau Axel Witsel te wachten? AA Gent klopt Chinese eersteklasser met 11-0

Door: redactie

10/01/17 - 17u54

© kos.

AA Gent heeft de oefenpartij tegen Yanbian Funde optimaal benut om vertrouwen te tanken. De Buffalo's haalden zwaar uit tegen de Chinese Super League: 11-0. Jérémy Perbet trof vier keer raak, Moses Simon drie keer.

Met Kalinic, Troost-Ekong, Bjedov en Kalu bracht Vanhaezebrouck vier nieuwe namen aan de aftrap. Kalu bedankte zijn coach ook al snel voor die kans, want de 18-jarige Nigeriaan zorgde al na negen minuten voor de openingstreffer. Nadien zorgden Rob Schoofs, met twee treffers, en Brecht Dejaegere ervoor dat de Buffalo's met 4-0 konden gaan rusten.



Maar daarmee was de honger van de Oost-Vlamingen nog niet gestild. Vanhaezebrouck stuurde een volledig nieuwe ploeg de wei in en vooral Perbet en Simon lieten zich opmerken. De Nigeriaan legde er drie in het mandje en de Franse spits zelfs vier. Met zijn laatste doelpunt, twee minuten voor tijd, legde Perbet de 11-0-eindstand vast. Is dit dan het niveau van de competitie waar Axel Witsel de komende jaren zal spelen?