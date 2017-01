Maak kennis met de zes jonge parels van paars-wit: "Dendoncker als voorbeeld"

Door: Niels Vleminckx

Negen jeugdproducten van Anderlecht. Met 'pépé' Deschacht (35) in het midden © photo news.

De jeugdproducten van Anderlecht zijn weer talrijk vertegenwoordigd op de winterstage in Spanje. Youri Tielemans, Leander Dendoncker, Massimo Bruno, Davy Roef en Olivier Deschacht hebben intussen geen geheimen meer. Maar achter heen staan er nóg zes talenten te trappelen. Maak kennis met Mile Svilar, Wout Faes, Jorn Vancamp, Hannes Delcroix, Emmanuel Sowah en Idrissa Doumbia.

Mile Svilar (17): de toekomstige nummer 1 © photo news. Anderlecht zal deze transferperiode geen keeper halen die de op langere termijn in doel zal staan. De reden: de ambitieuze Mile Svilar (17). Maak kennis met de tiener die volgend seizoen weleens de nieuwe eerste doelman van Anderlecht zou kunnen zijn.



"Ik denk nog niet aan volgend seizoen. Ik wil me eerst focussen op de trainingen en wedstrijden met de beloften. De rest zien we wel", zegt Svilar zelf. Intern toont hij zich razend ambitieus. Frank Boeckx zei eerder deze week niet voor niets dat hij zijn 17-jarige collega af en toe moest afremmen.



Svilar: "Ik heb zelfvertrouwen, ja. Maar ook niet te veel, vind ik. Ik weet dat het niet gemakkelijk is voor een jonge doelman om een basisplaats te hebben bij een topclub. Als ik hier mijn kans krijg, zal het aan mij zijn om met die druk om te gaan. Maar eerlijk: ik denk daar nog niet aan. Ik voel wel dat ik vooruitgang maak. Vooral technisch. Met dank aan keeperstrainer Max de Jong. Ik vind van mezelf dat ik nóg meer moet groeien. Ook mentaal. Frank Boeckx is op dat vlak een groot voorbeeld voor mij." Lees ook Anderlecht reageert op afscheid Vanden Borre: "We zijn allemaal mensen, dus deze situatie raakt ons"

Wout Faes (18): stevige kop, sterk lichaam © photo news. De meest herkenbare van alle Anderlecht-talenten met zijn krullenbol. Faes is een leider - kapitein bij de beloften van Anderlecht én de jeugd van de nationale ploeg. "Als centrale verdediger doorbreken is moeilijk. Maar ik spiegel me aan het parcours van Leander Dendoncker: die heeft ook op zijn kans moeten wachten. En kijk waar hij nu staat."



De centrale verdediger voelt zich klaar om stilaan van het grote werk te proeven. "Die kans zal vroeg of laat wel komen. Je kan niet op voorhand bepalen wanneer je je debuut maakt. Dus ik moet vooral hard blijven werken. Ik ben niet jaloers op Jorn Vancamp omdat die eerder heeft mogen spelen. Ik ben heel blij voor dat hij een kans gekregen heeft, zelfs trots. Het is voor mij een extra motivatie om er voluit voor te gaan." © photo news.

Jorn Vancamp (18): allround spits © photo news. Eén invalbeurt tegen Westerlo, één basisplaats tegen Saint-Étienne: Jorn Vancamp mocht dit seizoen al van het échte werk proeven. De spits bewijst waarom Frank Vercauteren hem op zijn 15de al meenam op stage met KV Mechelen. "Vooral mijn wedstrijd tegen Saint-Étienne was speciaal. Die eerte keer dat je in de bus stapt, de stress die je dan voelt, de sfeer in het stadion... Ik heb met de nationale U17 ook al een WK gespeeld in Chili, maar dit was nog specialer."



Vancamp heeft met Kiese Thelin een nieuwe concurrent, maar dat vindt hij niet al te erg. "Sommigen zeggen misschien dat ik nu een plaats achteruit ga in de hiërarchie, maar zo bekijk ik dat niet. Ik mag meetrainen met het eerste elftal en kan leren van twee goede spitsen - Teo scoort bijna elke kans die hij krijgt. Daar kan je alleen maar van beter worden." © belga.

Hannes Delcroix (17): linksvoetige verdediger © photo news. Hannes Delcroix was de meest verrassende naam in de selectie voor de stage in La Manga. Maar de linksvoetige centrale verdediger bewijst wel dat hij zijn stek waard is. "Wat voor type ik ben? In het algemeen rustig aan de bal. Iemand met een redelijk goed inzicht in het spel. En voor een verdediger ben ik ook redelijk snel."



Zijn mindere kanten? "Ik moet nog meer persoonlijkheid kweken. Steviger worden. Maar ik ben nog steeds maar 17 jaar, ik heb nog even tijd om in de fitness te werken." (lacht)



Nog dit: elke nieuwkomer in de A-kern moet een liedje zingen op stage. Delcroix, een Antwerpenaar met Haïtiaanse roots, heeft voor een Nederlandstalige klassieker gekozen. "'Het is een nacht' van Guus Meeuwis. Het is het enige lied dat ik helemaal vanbuiten ken." (lacht) © photo news.

Emmanuel Sowah (18): à la Babayaro © photo news. Emmanuel Sowah is tiener die na Youri Tielemans dit seizoen al het meeste speelminuten heeft gekregen. Zijn stijl doet een beetje denken aan de jonge Céléstine Babayaro, maar dan op de rechterflank. "Ik ken Babayaro niet, maar ik probeer vooral iets bij te brengen met mijn techniek. Ik weet dat ik op fysiek vlak nog werk heb. Kijk eens naar mijn armen en schouders: ik heb bijna geen spieren."



Dat Sowah op zijn 18de al zover staat, mag een klein mirakel heten. De Ghanese tiener, die overigens zeer geconcentreerd en met veel sérieux door het leven gaat, begon pas op zijn 15de met clubvoetbal. "Ik speelde vooral op straat, tot mijn broer me overtuigde om testen af te leggen in een voetbalacademie. Dat werd die van Dreams FC, dat bekend staat omwille van zijn uitstekende jeugdbegeleiding. Daar plukte Anderlecht mij weg." © photo news.