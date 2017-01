Anderlecht-jongere Doumbia: "Vanden Borre zei me: doe niet zoals ik"

Door: redactie

10/01/17 - 13u38

Idrissa Doumbia. © photo news.

De beslissing van Anthony Vanden Borre zinderde ook na bij de spelers van Anderlecht. Jongere Idrissa Doumbia (18), die afgelopen zomer verschillende trainingen meemaakte met de rechtsachter, zegt: "Hij was als een grote broer."



"Vanden Borre was een monument in mijn ogen. En hij was zeer menselijk. Al bij onze eerste gezamenlijke training deze zomer, nam hij me apart om bepaalde dingen te bespreken."



Doumbia staat op Neerpede bekend als een wispelturige jongere. Vanden Borre gaf hem daarom raad. "Voor hij naar Toulouse ging, zei hij mij: "Ik ga weg, maar jij kan hier wél slagen. Je kan een grote carrière maken. Luister naar wat ik zeg, maar doe niet zoals ik gedaan heb. Ik ben geen goed voorbeeld voor jou."