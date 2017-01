Boezemvriend Mujangi Bia begrijpt beslissing: "Voetbalwereld is hard"

Door: redactie

10/01/17 - 11u31

Mujangi Bia. © photo news.

De beslissing van Anthony Vanden Borre om te stoppen met voetballen sloeg in als een bom. Ook boezemvriend Mujangi Bia was verbaasd, al had hij wel weet van de plannen van Vanden Borre. "Een maand geleden sprak hij me voor het eerst over stoppen."