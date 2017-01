BAS behandelt dossier rond stopgezette Waalse derby op 31 januari

Door: redactie

9/01/17 - 13u11 Bron: Belga

© photo news.

Standard Luik, Sporting Charleroi en de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) moeten zich op dinsdag 31 januari (19u) naar het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) begeven naar aanleiding van de ongeregeldheden in de competitiematch van 4 december 2016 tussen de Rouches en de Carolo's. Dat heeft het BAS vandaag bevestigd. Scheidsrechter Serge Gumienny legde de Waalse derby in het Stade de Pays na 68 minuten en bij een 1-3 tussenstand definitief stil, omdat hij de veiligheid van de spelers niet langer kon garanderen.

De Buitengewone Kamer van de Geschillencommissie legde Standard op 15 december één match achter gesloten deuren op en maakte bovendien de voorwaardelijke sanctie van 2 maart (match achter gesloten deuren) effectief. Daardoor zouden de Luikenaars twee matchen in een leeg Sclessin moeten afwerken. Charleroi werd voorwaardelijk gestraft met een thuiswedstrijd achter gesloten deuren. Hoewel de 1-3 eindstand behouden blijft, kregen noch Standard noch Charleroi punten. Beide clubs moeten de maximumboete van 5.000 euro neertellen.



De Rouches, die alle punten kunnen gebruiken in de strijd om een ticket voor Play-Off I, kondigden meteen aan in beroep te gaan bij het BAS. De club vindt dat het bondsreglement (artikel 1917.3) niet correct geïnterpreteerd werd. Standard schuift de verantwoordelijkheid voor de definitieve stillegging in de schoenen van de fans van Sporting Charleroi.



De betrokken partijen krijgen op 31 januari de kans om in een gesloten zitting hun zaak te bepleiten voor het arbitraal college. Een uitspraak wordt pas enkele dagen later verwacht. Indien Standard ook bij het BAS bot vangt, kan de club nog naar de burgerlijke rechtbank trekken, al is die piste in strijd met het intern reglement van de Pro League.