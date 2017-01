Veselinovic verlaat KV Mechelen voor Incheon United

Frank Dekeyser

9/01/17 - 12u57

© kos.

Dalibor Veselinovic verlaat KV Mechelen en tekende vanochtend een contract voor drie seizoenen bij het Zuid-Koreaanse Incheon United. De Servische aanvaller was de laatste maanden op een zijspoor beland bij Malinwa, was einde contract op het einde van dit seizoen en mocht vertrekken. Veselinovic landde gisteren in Zuid-Korea en legde met succes zijn medische testen af. "Ik wil KV Mechelen bedanken voor de afgelopen jaren", zegt de spits in een eerste reactie. "Het bestuur, de technische staff, maar ook de supporters. Ik heb er mooie momenten beleefd. " Als de voorbereiding op het nieuwe seizoen is afgelopen, verhuist ook het gezin van Veselinovic naar Zuid-Korea. "De faciliteiten en het stadion: het is hier ongelofelijk", besluit hij. Bij Incheon vervangt hij de naar Japan vertrokken Kevin Oris.