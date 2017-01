Topschutter Standard geniet met volle teugen: "Een van de beste periodes uit mijn carrière"

Door: Glenn Bogaert

Officieel heeft hij er 9 gemaakt, maar in de praktijk waren het er 11. Spitsen zijn eergevoelig en dus zal ook Orlando Sá bij hoog en bij laag stellen dat die twee goals in de compleet uit de hand gelopen en stopgezette match tegen Charleroi gewoon meetellen. De Portugese aanvaller voelt zich in zijn sas op Sclessin, waar hij een levensgevaarlijke en dodelijk efficiënte tandem vormt met de Algerijnse bonk Ishak Belfodil.

Alles naar wens in het Spaanse Marbella voor de 28-jarige Sá. Een avonturier die na omzwervingen in Engeland, Cyprus, Polen en Israël in ons land neerstreek. En hij vond al snel zijn draai in het woelige en vurige Luik. Waar al wel meer Portugezen het naar hun zin hadden: "Ik beleef hier een van de beste periodes uit mijn carrière. Ik scoor, ik voel mij fysiek top en ik heb geen last van blessures. Ik hoop dat mijn bilan op het einde van het seizoen ook zo positief zal zijn."



Frisheid

Dat Standard momenteel niet in play-off 1 prijkt, is volgend de Portugese scherpschutter niet onlogisch: "We hebben niet de kern om op drie fronten mee te strijden. De Belgische competitie alleen al is erg veeleisend en het team mist frisheid door de Europese en bekermatchen. Op bepaalde posities hebben we geen volwaardige alternatieven. Maar ik denk dat we nog veel gaan verbeteren dit seizoen."



Geen transfer

Orlando Sá heeft in Luik nog een contract tot 2018 met optie op een extra seizoen. Maar zal hij die termijn wel uitdoen? "Ik heb aan tafel gezeten met het bestuur omdat ze mij wilden informeren over het feit dat er nu al verschillende ploegen interesse hebben in mij. Al hebben ze mij meteen op het hart gedrukt dat een vertrek nu niet aan de orde is, pas op het einde van het seizoen kan er eventueel gepraat worden."