Legear verlaat stage al op derde dag

Stijn Joris

9/01/17 - 10u45

Jonathan Legear. © photo news.

Eén volledige training heeft de stage van Jonathan Legear (29) geduurd. Zondagnamiddag moest hij de tweede training al vroegtijdig staken met een probleempje aan de knie. Deze ochtend liep hij er niet meer bij en sijpelde het nieuws door dat hij er meteen de brui aan mag geven. Clubdokter Verviers stelde in een eerste diagnose een probleem aan de meniscus vast. Legear vliegt deze middag alweer terug naar België. In het ziekenhuis van Luik zal hij zich verder laten onderzoeken. Als de diagnose van de clubdokter bevestigd wordt, moet hij mogelijk onder het mes. Dat zou betekenen dat hij enkele weken buiten strijd is.