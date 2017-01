Renato Neto praat voor het eerst over zijn bizarre transferconstructie

Door: Niels Poissonnier in Spanje

Er gaat naar het schijnt geen dag voorbij of Michel Louwagie krijgt telefoon over Renato Neto (25) - hot op de transfermarkt. En zeggen dat de Braziliaan tot voor kort niet eens van AA Gent, maar van... Atlético Monte Azul was. Van wie? Neto grijnst: "Vraag me niet wat hun clubkleuren zijn, want ik weet het niet."

Halfweg november. Algemeen manager Michel Louwagie doet iedereen schrikken door in een interview met Sport/Voetbalmagazine te verkondigen dat Renato Neto al drie jaar gehuurd wordt van Atlético Monte Azul - een onbeduidende Braziliaanse derdeklasser. Wat volgt, zijn een pak vragen. Zelfs bij Neto. De middenvelder dacht even dat hij na dit seizoen transfervrij was.



Een spreekverbod van ruim anderhalve maand en een nieuw contract - één waardoor hij tot 2019 wél officieel van AA Gent is - later, doet Neto (eindelijk) hét verhaal. "Toen mijn contract bij Sporting Lissabon in de zomer van 2013 afliep, stelde mijn manager (de Braziliaan Marcelo Robalinho, red.) voor om bij Atlético Monte Azul te tekenen. Je moet weten: Monte Azul is voor een deel van hem. Het is een makelaarsclub. Maar vraag me niet wat hun clubkleuren zijn, want dat weet ik niet. Echt. Ik zou liegen als ik zei dat ik het wel wist. In welke afdeling Monte Azul speelt? (blaast) Geen idee. Tweede klasse? Nee? (lacht) Ik heb er nooit gespeeld, hé."



't Is door het blinde vertrouwen in zijn manager dat Neto ingaat op het voorstel. "Mijn carrière ligt in zijn handen. Hij weet wat goed is voor me - ik ken Marcelo al van toen ik nog bij de jeugd van Sporting speelde. (denkt na) Kijk, omdat het toen nog niet zeker was of AA Gent me langer wilde dan die zes maanden op huurbasis, tekende ik bij Monte Azul. Blijkbaar voor vier jaar, al dacht ik eerlijk gezegd dat het slechts voor drie seizoenen was. Vandaar dat ik er heel even vanuit ging dat ik na dit seizoen einde contract was. Mijn manager stelde me evenwel snel gerust dat alles in orde zou komen."



