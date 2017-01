"Mijn iPhone 7": Winger van Lokeren heeft wel héél apart idee om zijn betoverende WAG liefde te tonen

Door: redactie

8/01/17 - 07u59

Ayanda Patosi heeft er voorlopig nog niet zijn beste seizoen opzitten. De Zuid-Afrikaanse creatieveling van Sporting Lokeren mocht sinds het aantreden van Runar Kristinsson nog niet meetrainen met de A-kern van de Waaslanders. Overgewicht wegwerken en conditie aanscherpen was de boodschap, maar ook op amoureus vlak zit de flankaanvaller niet stil.

Op Instagram besliste Patosi immers om een - volgens hem geniaal - idee te delen met zijn volgers. "Stop alstublieft allemaal met jullie vriendinnen koosnaampjes te geven die referenen naar goedkopen zaken", schrijft de nog altijd maar 24-jarige Zuid-Afrikaan. "Door ze zo te noemen, gaan ze zich niet speciaal voelen. Noem ze dan beter 'mijn iPhone 7' of 'mijn vakantie'."



Of het lucide plan van de winger gewerkt heeft om zijn vriendin Keeke te paaien, is nog maar de vraag. Feit is wel dat zijn avontuur op Daknam nog niet helemaal voorbij lijkt. Patosi is eerder deze week immers mee op stage vertrokken met Lokeren. Hij keerde voor het eerst terug uit zijn wintervakantie op hetzelfde gewicht als hij vertrok, volgde nauwgezet z'n schema en legde deze week een fysieke test af die "dubbel zo goed" was als de vorige.